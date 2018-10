Lase päike tuppa: väliõhus hävinevad haigustekitajad

Teame hästi, et tubade õhutamine on kasulik ja eriti siis kui inimene on haige. Oregoni Ülikooli teadlased otsustasid uurida, kuidas ja miks täpselt see nii on. Leiti, et õhutamine vähendab siseruumides olevaid haigustekitajaid ja rikastab õhku kasulike bakteritega, NPR.