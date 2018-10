Oli ka aeg: terviseameti arvates hakkavad inimesed MMSi kahjulikkust taipama

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpik ütles neljapäeval Eesti Televisiooni saates «Ringvaade», et ameti mürgistusteabe liinile on MMS-i kaebuste osas tehtud kõnede arv vähenenud, vahendas ERR .

«Õnneks inimesed on hakanud mõistma, et tegemist on tervist kahjustava tootega,» sõnas Öpik. Ta lisas, et tegemist on keemilise tootega, aga Eesti inimene peaks oma talupojatarkuses ära tundma, mis on tervisele ohtlik ja mis mitte. «Me ei peks ju Domestost jooma,» lausus Öpik.