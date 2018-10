Südamearst Viigimaa: kui poisid alles harjuvad suurte koormustega, peaks sõjaväes olema tõhusam tervisekontroll

Noormehele sai saatuslikuks aordi arenguanomaalia, mille tuvastamine enne kriisiolukorda on äärmiselt raske. Doktor Margus Viigimaa ütleb aga, et ajateenistuses kuluks igal juhul vähemalt esimesel kuul ära pidev tervisenäitude kontroll, et hoida silm peal, kuidas organism uute koormustega harjub.

Infarktihaige asemel viis kiirabi haiglasse ajateenija

24aastasel Marlonil hakkas esmaspäeva õhtul pärast jõusaalis käimist halb, ta kurtis hingamisraskuste üle ja ta viidi haiglasse. Noormees sai doktor Viigimaa sõnutsi Põhja-Eesti regionaalhaiglas kõige paremat ja kiiremat arstiabi, kuid tema elu ei olnud paraku võimalik päästa.

«Meie haigla reanimobiil oli Rakveres toomas üht infarktihaiget, kes tuli pärast teise kiirabiga haiglasse. Kuna noormehe seisund oli veel raskem kui ägedal infarktihaigel, ta pandi kohe reanimobiili peale ja tuli meie haiglasse, kus teda opereeriti koheselt,» räägib Viigimaa.

Aordi rebenemine võib olla füüsilise ülepinge tagajärg, mil veri läheb suure rõhuga aordikihtide vahele ja kui see täielikult rebeneb, tekib suur verejooks. Viigimaa ütleb, et noore inimese puhul on aordi anomaaliat üles leida väga keeruline. «Südamehaigusega on nii, et kuulatlusel tekivad seal kahinad või inimene ei jõua midagi teha ja hakkab kergesti hingeldama. Midagi sealt tuleb ikkagi välja või tekivad südame rütmihäired, mida me uurime ja saame enne jaole. Põhjus ei olnud südames seekord, miks tekkis surm. Aordiga on tunduvalt keerulisem.»

Aordi anomaalia ei tekita inimestel mingeid südamekaebusi. «Jõuab kõike teha ja kõik on hästi, aga lihtsalt veresoones on see häda.» Kui see endast üldse enne rebenemist märku annab, siis mõnikord kõhuvalude näol.

Suurte koormustega võivad tervisehädad välja lüüa

Ehkki antud juhul oli juhtumit raske ennetada, võiks Viigimaa sõnutsi igal juhul kuuluda ajateenistuse juurde tervisekontroll nagu noorsportlastel.

«Mu oma poeg käis sõjaväes – tean, et need on ikka väga suured koormused, mida nad seal teevad. Minu ettepanek on, et seal võiks olla tervisekontroll tõhusam. Vähemalt esimese kuu jooksul, kui neil algab ajateenistus. Peaks kontrollima regulaarselt, kuidas nad adapteeruvad suuremate koormustega, mida igapäevaelus poistel ei ole. Seal löövad välja tervisehädad, mida enne ei olnud teada. Esimesed nädalad on ikka väga rasked,» rääkis Viigimaa. «Samas kui vaatan, kui palju poeg sõjaväes arenes füüsiliselt – käisime temaga kahekesi jõusaalis, kus püüdsin konkurentsi pakkuda –, tagasi tulles oli ta minust ikka hoopis vintskem. Noorele mehele on see tegelikult väga oluline periood arengus ja pigem ei tohiks neid kergekäeliselt ajateenistusest vabastada.»

Hüpertoonia puhul peaks koormust reguleerima