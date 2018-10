Haigekassa: perearstile saavad kõik pöörduda nagu varem

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on viimastel päevadel ringelnud inimesi segadusse ajanud infot. «Üks on kindel, jätkuvalt ei ole mitte vähimatki muutunud perearstide vastuvõttudes, perearstile saavad kõik pöörduda nagu varem. Samuti ei puuduta hange suuri haiglaid, neid on Eestis 20 ja need asuvad igas maakonnas. Sealgi saab jätkuvalt eriarstiabi tavapärasel viisil, kus näiteks närviarsti või südamearsti vastuvõtu eest tasub haigekassa,» kinnitas Parv.