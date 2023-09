Toitumisteadlane selgitab: kas munasöömisega peaks piiri pidama?

Munade tarbimine Eestis on viimase kümne aastaga suurenenud — 2006. aastal tarbiti 163 muna elaniku kohta, 2009. aastal 182, 2012. aastal 198 ja 2015. aastal 225 muna. Statistikaameti andmetel tarbiti elaniku kohta 2016. aastal 235 muna aastas. See on 4,5 muna nädalas.

Kanamunas leidub palju tähtsaid toitaineid. Munavalk sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid ning on kergesti seeditav. Tihti hinnatakse teisi valke, võttes aluseks just munavalk. Muna sisaldab rikkalikult A-, D- ja B-vitamiine, samuti folaate. Mineraalainetest tuleks esile tõsta fosforit ja seleeni. Suurem osa neist mikrotoitainetest on munarebus. Kanamuna sisaldab umbes viis grammi rasva, enamikus mono- ja polüküllastumata rasvhappeid.

Munarebus on rikkalikult kolesterooli. Üks rebu sisaldab 200 mg kolesterooli, mis on üks suurimatest kolesteroolisisaldusest toiduainetes. Nii on lihas ja juustus ligi viis korda vähem kolesterooli. Pikka aega arvati, et muna kõrge kolesteroolisisaldus suurendab ka vereplasma kolesteroolisisaldust, tõstes niimoodi südamehaiguste riski. Viimaste aastate uurimused on aga näidanud, et toidu kolesteroolisisaldus mõjutab suhteliselt vähe vereplasma kolesteroolisisaldust, palju suurem roll on küllastunud ja transrasvhapete sisaldusel toidus.