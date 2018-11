Aknet on võimalik ravida

Nahaprobleeme põhjustavad peamiselt liigne rasueritus, rasunäärmete sarvestumise häired, naha aeglane mikrovereringe, hormonaalsed nihked ja bakterid. Rasunäärmete ülesanne on organismis rasu toota. Kui rasunäärmete töö on aeglane, ei jõua looduse poolt naha niisutamiseks ja kaitseks mõeldud rasu piisavalt kiiresti naha pinnale. Rasu hakkab kogunema hoopis karvanääpsu sisse ja surnud rakkudega segunedes tekitama ummistunud poore ehk komedoone.

Kui rasu koguneb karvanääpsu järjepidevalt ning vohama kipuvad aknet tekitavad bakterid, rebenevad karvanääpsu seinad ja põletik levib ümbritsevatesse kudedesse. Selle tulemusel leiavad naha sees aset sidekoelised muutused, mis väljenduvad naha pinnal punaste punnikeste või mädapeadena ning võivad lõpptulemusena tekitada aknearme.

Mitte vaid kosmeetiline probleem

Rasu tootmist reguleerivate meessuguhormoonide (peamiselt testosterooni) tase hakkab tõusma puberteedieas. Nende toimel rasunäärmed suurenevad ja rasutootmine aktiveerub. Enamikul meist ei ole meessuguhormoonide tase normist kõrgem, kuid tõenäoliselt on teatud nahatüüpide tundlikkus hormoonide suhtes suurem. Kui naha mikrovereringe on aeglane, siis surnud rakkude irdumine aeglustub ja need kuhjuvad. Tekib liigne sarvestumine, mille tulemusel rasunäärmed kitsenevad ja rasu pääsuks nahale on loodud veel üks takistus.

Niisiis ei ole akne pelgalt kosmeetiline probleem. See on rasunäärmete krooniline põletikuline haigus, mis kõige sagedamini esineb vistrikena näol, seljal või rinnal, aga võib haarata ka muid kehapiirkondi. Õige ravita võib akne jätta armid kogu eluks – nii nahale kui ka hinge. Õnneks saab tänapäeval aknet edukalt ravida.

Nahauuring annab vastuse

Püsiva tulemuse saavutamiseks on soovitav teha akne nahauuring, mille abil selgitatakse välja nahale sobivaim raviviis, mis koos nahahooldustega tagab parima ja püsivaima ravitulemuse. On ju teada, et kauni ja aknevaba nahani viib ainult järjepidev ja teadlik naha eest hoolitsemine.

E-akne nahauuring on lihtne ja mugav. Selle käigus tehakse vistrikega kaetud probleemsest nahast pildid ja edastatakse need telekonsultatsiooni käigus hindamiseks kogenud nahaarstile. Akne distantsilt hindamine on igati usaldusväärne, sest lisaks piltidele aitab arstil ravisoovitusi anda süsteemne ülevaade patsiendi terviseloost ning aknet mõjutavatest teguritest nagu elustiil, harjumused ja geneetika. Uuringu tulemusena saab paari päeva jooksul nahaarsti personaalsed soovitused ja aknest paranemise raviplaani.

Väga ägedate nahaprobleemide, akne ja armistunud naha korral soovitame pöörduda nahaarsti ehk dermatoveneroloogi vastuvõtule. Konsultatsioonil hindab nahaarst probleemset nahka ja vistrike tekkepõhjusi ning annab juhised, kuidas aknet ravida ning millist ravimeetodit ja nahahooldust parima tulemuse saamiseks kombineerida. Ühtlasi saab tohtrilt eksperthinnangu juba määratud diagnoosile ja ravile.

Õige ravi taandab akne ja armid

Confido tervisekeskuses on saavutatud akneravi ja professionaalse aknehoolduse kombineerimise abil väga häid tulemusi. Õigeaegne sekkumine ja põhjalik hooldus aitavad ennetada ka aknearmide teket ning taandada juba olemasolevaid arme. Akne ravihoolduses kasutatakse maailmas kõrgelt hinnatud dermakosmeetika sarja Laboratories Renophase Paris. Olemuselt raviva sarja tooteid rakendatakse nii meditsiinis, esteetilises dermatoloogias, kosmeetilises kirurgias kui ka ravikosmeetikas. Sarja innovaatilisus seisneb selles, et koos osaliselt neutraliseeritud happega sisaldavad tooted võrkstruktuurseid aktiivaineid, mis annavad ravimile lausa 80-protsendilise võime imenduda probleeme põhjustavate kolleteni.

Naha muutused peale aknehoolduse kuuri. FOTO: Confido tervisekeskus

Naha positiivsed muutused on näha juba esimese hoolduse järel, ent pärast kaheksandat protseduuri on muutused püsivamad. Arvestada tuleb sellega, et akneravi tulemuslikkust mõjutavad ka toitumine, jumestus ja kosmeetika, suitsetamine ning samuti stressirohke elustiil. Soovitav on läbida vähemalt kaheksast protseduurist koosnev ravikuur, mida toetavad kodune ravi ja nahahooldus. Confido tervisekeskuse spetsialistid õpetavad, kuidas kodus nahka hooldada ning soovitavad selleks sobivaid tooteid.

Naha muutused peale aknehoolduse kuuri. FOTO: Confido tervisekeskus

Akne ei ole paratamatus, vaid rasunäärmete põletikuline haigus, mida saab ravida. Vistrikuvaba nahk on väärtus, tänu millele jääb tekkimata ka suur hulk hingearme!