Teadus annab vastuseid: miks jääme suhtesse, mis muudab meid õnnetuks

Eelnevad teadustööd on jõudnud näiteks järelduseni, et inimesed kardavad lahti lasta neid õnnetuks muutvast partnerist, kuna tunnevad hirmu vallaliseks jäämise ees, kirjutab Medical News Today. Mõned teised uurimustulemused viitavad, et inimene jääb suhtesse, kui tajub, et partner pingutab suhte toimimise nimel sama palju kui ta ise. Läbivaks motivatsiooniks jääda õnnetusse suhtesse on peetud egoistlikke kaalutusi, mis lähtuvad teadmisest, mil määral teenib see otsus praegu või tulevikus enda huve.

Uue teadusuuringu järgi on aga inimeste tagamõtted palju altruistlikumad. Teadlased leidsid, et kui partner on pühendunud, algatavad suhtega mitte rahul olevad inimesed tunduvalt harvem lahkuminekuid – kuna ei soovi neile haiget teha ja üldiselt hoolitakse sellest, mida partnerid tahavad.

Uurijad arvavad, et kui usume, et partner on suhtele väga pühendunud, ehkki me ise ei pruugi seda olla, antakse asjale teine võimalus, sest teise entusiasm süstib lootusekillu tulevikuks.