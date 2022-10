Lastearst: väikelaps vajab kordades rohkem kaltsiumi ja D-vitamiini kui täiskasvanu

Vanuses üks kuni kolm aastat läbib väikelapse organism ühe olulisema arenguetapi oma elus. Sel ajal on eriti oluline tagada vajalike toitainete saamine õiges koguses. Kuigi aastaselt saab laps hakata sööma kõigi toiduainerühmade tooteid, tuleb meeles pidada, et ta pole veel täiskasvanu ning üleminek täistoidumenüüle peab toimuma targalt. Paljud lapsevanemad teevad seda pinnapealselt, sest lihtsam ja kiirem on toita väikelast toiduga, mida valmistatakse kogu perele või ostetakse poest valmistoitu. Ometi, kui ei pöörata tähelepanu väikelapse menüüle, on oht, et ta ei saa piisavas koguses toitaineid.

Kaltsium – tugeva organismi alustala

Üks selliseid asendamatuid toitaineid on kaltsium, mis vastutab inimese organismis tugevate luude ja hammaste eest, aitab kujundada lihaskonda, stimuleerib närvide tööd, reguleerib vererõhku ja mõjutab positiivselt südame tervist. Igati tõele vastab ütlus, et väikelaps peab jooma piima, sest see teeb luud tugevaks. Siiski vanemate teadmised sellest, kui palju on lapsel iga päev kaltsiumi vaja saada, on lünklikud.