Haigekassa kutsub üles: mees, pöördu julgemalt perearstile!

Kui tervisega tekib mure, mis iseenesest ei möödu, aitab kõige paremini perearst. Perearstil on koos pereõega kõik vajalikud oskused, et leida tervisemurele lahendus.

Kuna november on meestekuu, pöörduvad kampaania reklaamid just 30-60-aastaste meeste poole. Mehed on haigekassa uuringu järgi vähem aktiivsemad enda tervisemurele lahendust otsima. Kampaania kutsub üles alustama pikalt vaevanud või ootamatult tekkinud tervisemuredega just perearstikeskusest.