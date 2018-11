Arst selgitab, mitu korda päevas on normaalne urineerida

Kui märkad, et urineerimisvajadus on muutunud senisest sagedasemaks, võiks selle osas arstilt nõu küsida. Tung tihti ja kiiresti tualetti minna - eriti öösiti – võib viidata üliaktiivsele põiele. Tegu on seisundiga, mil tekivad põielihaste tahtmatud kokkutõmbed, mis annavad märku, et aeg on tualetti minna, isegi kui põis ei pruugi olla veel täitunud. Üliaktiivse põie sündroomi võivad leevendada vaagnapõhjalihaste harjutused.