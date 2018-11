Galerii: vähihaiged lapsed saavad rõõmu vastvalminud mängutoast

Kolm aastat tagasi tegi Kalevi kommivabrik liidule ettepaneku neid toetada ning lepiti kokku, et kampaania on suunatud Tartu onkoloogiaosakonda uue mängutoa ehitamisele. Tol ajal ei osanud aga keegi arvata, et raha jääb üle ja koguneb lausa poole rohkem, rääkis Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja Märt Avandi, kuidas Tallinna Lastehaigla väiksed vähipatsiendid uue mängutoa said.

«Haiglas olek on vahel piinarikas. Ja kui on võimalus natukenegi oma meelt lahutada ja näha midagi peale palatiseinte, on see ikkagi väga suur asi. See aitab nii last kui lapsevanemat ja on väga vajalik,» sõnas Avandi.