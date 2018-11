Kuus asja, mida higi sinu tervise kohta ütleb

Higistamine võib näidata, et oled just maratoni jooksnud, saunas käinud või tööintervjuu pärast närvis. Samal ajal võib higist lugeda välja ka rasedust või diabeeti, vahendab Bustle.

Kas oled rase

Kui märkad, et oled hakanud rohkem higistama ning koged ka muid raseduse sümptomeid, näiteks on mentruatsioon ära jäänud või rinnad turses, võib olla aeg rasedustestiks. Higistamine on eriti tavaline lapseootuse esimesel trimestril ehk kolmel esimesel kuul. See on osa keha kohanemisest uute temperatuurinõuetega, mis annavad jõudu lapse kasvamisele.

Naatriumipuudus

Inimestel, kes higistavad palju, ei pruugi kehas piisavalt naatriumit olla. Naatrium on kehale vajalik elektrolüüt ja toitaine, mis aitab kaasa energiataseme reguleerimisel ja taastumisel. Liiga vähe naatriumit kehas võib tähendada, et vedelikutase on paigast ära.

Hüperhidroos

Hüperhidroos tähendab liighigistamist, millel ei ole eraldiseisvana mingit omaette põhjust. Küll aga võib liighistamine anda märku sellest, kuidas keha reageerib ravimitele, haigusele või muudele terviseprobleemidele. Näiteks esineb see kilpnäärme ületalituse, ärevuse, mõnede ravimite tarvitamise ja immuunsüsteemi reaktsiooni puhul haigusele, näiteks kehatemperatuuri normaliseerimiseks. Kui märkad liigset higistamist, eriti ootamatult, võib see vaja arsti tähelepanu.

Veresuhkru tase

Diabeedi puhul kogevad inimesed sageli higistamist, mis on vastus madalale veresuhkru tasemele. Kuna glükoos langeb öösel, võivad diabeetikud higistada magades. Küll aga ei tähenda, et öösel higistamine viitaks alati diabeedile või langenud veresuhkru tasemele.

Treeningu efektiivsust

Tulevikus on tõenäoline, et tippsportlased kasutavad oma keha võimekuse mõõtmiseks higisensoreid. Higi võib öelda palju meie atleetliku vastupidavuse ja soorituse kohta. Uuringutes mõõdetakse higi koostises olevat piimahapet, millel on tihe seos lihasväsimusega. Samuti saab higist vaadata kaaliumi, naatriumi ja glükoosi taset, et mõõta vedelikupuudust ja energiavarusid.

Vedelikupuudus