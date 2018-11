Kas kohv aitab kiiremini kaineneda?

Nimelt on kofeiin stimulant, ent see häirib kehas tekkiva ühendi adenosiini funktsiooni. «Adenosiin on rahustava mõjuga – üks märguandeid kehale uinumiseks on just see, et ajus hakkab kogunema adenosiin. Kuna kofeiin blokeerib adenosiini mõju, ongi sellel võime vähendada väsimust,» kirjeldas Browni Ülikooli alkoholiuuringute keskuse juht dr Robert Swift.

Alkoholi rahustav toime hakkab aga tekkima siis, kui vere alkoholisisaldus on jõudnud haripunkti ning hakkab tasapisi langema. Alkohol soodustab ajukemikaali nimega GABA vabanemist, mis tekitabki lõdvestustunde. Alkohol blokeerib ajus glutamaadi tegevust, mis stimuleerib närvirakke ning ka seetõttu toimub rahulikuks muutumine. Sel hetkel võib inimene hakata tundma end väga väsinuna ning soovib magama minna.

Ekspertide hinnangul teeb kohv alkoholijoomise ajal vähem uniseks, kuid see ei kiirenda alkoholi ainevahetust ega leevenda selle mõju organismile. Pigem soovitatakse alkoholi ja kohvi kooslust vältida. Peamine murekoht seisneb selles, et kuna kofeiin vähendab väsimust, ei pruugi inimene ka hästi tajuda, kui purjakil ta on. Nii võib ta aga kergesti oma võimeid üle hinnata. «Inimesed peavad teadma, et kuigi kohv ergutab, toimub juues ikkagi samasugune alkoholi ainevahetus nagu ilma kofeiinita. See tähendab, et kohvi efekt võib osutuda ohtlikuks,» tõdes toitumisnõustaja Melissa Majumdar.

Näiteks võib inimene avaldada soovi autot juhtida, sest ta «pole ju väsinud ega purjus», kuid seda ei saa siiski lubada, sest tema keskendumisvõime on häirunud ning reaktsiooniaeg märksa aeglasem. «Alkoholi kontsentratsioon veres kohvijoomisest ei muutu – me lihtsalt tunneme kohvitades end vähem väsinuna, kuid alkoholi mõju on ikkagi samasugune,» lisas ka Swift. Ta märkis, et häiruda võib ka võime oma joodud alkoholikoguseid hinnata ning just sel põhjusel, et ei pruugi tekkida hetke, mil taipad, et oled väsinud ning nüüd aitab küll.

Swift kirjeldas, et tihti on kohvi või kofeiinirikkaid energiajooke joonud inimesed seetõttu ka kauem väljas ning joovad pikema aja vältel, sest energiat neil jätkub. «Mul oli kogemus noormehega, kel oli raske alkoholimürgitus. Ta ütles, et jõi Red Bulli (energiajook) ning Jägermeistrit (alkohoolne jook). Küsisin, miks ta tarbis koos nii kofeiini kui ka alkoholi ning vastuseks oli, et siis on ta kauem purjus,» tõdes ta. Nagu näha, siis just selline kooslus panebki aga tervise suurde ohtu, kuna liigselt juua on niimoodi väga kerge.