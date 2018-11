Energiajook mõjub veresoontele juba 90 minutiga

90 minutit peale joogi tarbimist oli veresoonte sisemine läbimõõt keskmiselt peaaegu poole võrra vähenenud. Uurijad usuvad, et negatiivne mõju veresoontele tuleb energiajoogi komponentidest: kofeiinist, tauriinist, suhkrust. Uuringud on näidanud, et kõrge veresuhkru tase võib panna veresooned rohkem kokkutõmbuma kui tavaliselt. Kofeiinil on samasugune mõju, samuti vabastab see adrenaliini, hormooni, mis suurendab ajutiselt vererõhku.