Nahavähk leiab Eestis aina enam ohvreid

«Mina ei usu, et Eesti erineb nahakasvajatesse haigestumise poolest märgatavalt teistest Balti riikidest,» ütles Tartu Ülikooli professor Külli Kingo. Ometigi näitab riiklik vähiregister, et melanoom on teinud Eestis võidukäiku alates 2009. aastast ja just naiste seas. See pahaloomuline nahakasvaja saadakse järjest nooremas eas ja 15–29-aastaste hulgas on melanoom sageduselt teine vähkkasvaja.