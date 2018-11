Noor naine: isegi kui sul on vähk, ei tasu pead norgu lasta

Kuna saatuslik sünnimärk asus keset selga, naine ise selle muutumist ei märganud. «Aga kirurg ütles kohe, et 90-protsendilise tõenäosusega on see pahaloomuline,» meenutas naine kahe aasta tagust aega. Pärast sünnimärgi eemaldamist tuli vastust oodata kolm nädalat. Kui see käes, tuli teha uued uuringud ja lümfisõlmede operatsioon, et teha kindlaks, kui kaugele on haigus levinud. «Jälle ootad kolm nädalat ja see on väga pikk aeg, nädalad tunduvad kuudena,» sõnas Kadri-Ly. Arstid pakkusid talle kogemusnõustamist, kuid ta otsustas sellest loobuda. «Mida ma nõustajaga ikka räägin, mul ei ole häda midagi,» põhjendas kahe väikse lapse ema oma otsust. Kuna tal diagnoositi melanoomi väga agressiivne vorm, poleks kiiritus ja keemiaravi teda aidanud. Ainus võimalus oli enda süstimine immuunravimiga kolm korda nädalas. Aastaga paranesid naise tervisenäitajad nii palju, et ravi taheti lõpetada, kuid Kadri-Ly polnud nõus. «Ma teadsin, et melanoomi tõttu surnud laulja Revo Jõgisalu ravi oli samuti varem lõpetatud ja mõni aasta hiljem oli tal juba neljas staadium. Sellepärast ma olingi vastu, kui taheti ravi lõpetada,» rääkis ta.