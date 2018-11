Avastati, milline kohv pakub kaitset Alzheimeri ja Parkinsoni tõve vastu

Üks selge kasutegur on, et kohv näib kaitsvat aju kognitiivse tagasilanguse eest ja turgutab mõtlemisvõimet. Kohvi tarbimisel on ka positiivne seos vähenenud Alzheimeri ja Parkinsoni tõve riskiga.

Kuidas need mehhanismid täpsemalt toimivad, uuriti Krembili Ajuinstituudis. Luubi alla võeti kofeiini sisaldav tume ja hele röst ning kofeiinivaba tumeda röstiga kohv. Selgus, et kohvi hea mõju ajule tuleneb eelkõige fenüülindaanidest, mis moodustuvad röstimise protsessis ja annavad kohvile iseloomuliku mõru maitse. Fenüülidaanid näivad pärssivat Alzheimeri ja Parkinsoni tõves peamist rolli mängivate tau ja beeta-amüloid valkude omavahelist liitumist. Need on toksilised ühendid, mille kuhjumine ajus segabki närviühenduste tööd ja viib lõpuks ajurakkude ulatusliku surmani.