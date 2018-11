Hispaania keelas surmade tõttu turistidele levinud valuvaigisti

Hispaania ravimi- ja meditsiiniseadmete amet uuendas oma soovitusi valuvaigisti Nolotili väljakirjutamise kohta ning hoiatas retsepti andmise eest inimestele, kes külastavad Hispaaniat lühikest aega, vahendas The Local.

Keeld tuli peale ravimi infolehtede tõlkija Christina Garcia del Campo kampaaniat, kes uurimise välja pakkus. Garcia del Campo avastas, et mitu Briti ja Iiri turisti, kellele ravim välja oli kirjutatud, kannatasid veremürgistuse all. Uurimise käigus selgus, et vähemalt kümme inimest, kellele oli Nolotil Hispaaniat külastades välja kirjutatud, surid veremürgistusse. Tegu oli agranulotsütoosiga, mis tuleb tõsisest vere valgeliblede vähesusest.

Ravimil ei ole müügiluba USAs, Suurbritannias ja Rootsis, kuid seda kirjutatakse laialdaselt välja Hispaanias. Ravimi infoleht kirjutab, et agranulotsütoos on väga haruldane kõrvaltoime, mis võib esineda ühel patsiendil 10 000-st. Hispaania ravimiamet leidis, et brittidel võib seda natuke tihedamini esineda võimaliku geneetilise erinevuse tõttu.

Ravimitootja, Boehringer Ingelheim andis teada, et paljud ravimi analoogid on müügil Hispaanias ja teistes Euroopa riikides ning pole mingit teaduslikku alust arvata, et mõned populatsioonid oleks kõrvaltoimete suhtes tundlikumad.