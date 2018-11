Haruldane seisund pani mehe veriseid pisaraid nutma

52-aastane mees pöördus erakorralise meditsiini osakonda, kui mõlemast tema silmast hakkasid voolama verised pisarad, vahendas LiveScience haigusjuhtumit, mis avaldati meditsiiniajakirjas The New England Journal of Medicine. Kuigi pisarad nägid välja dramaatilised, ei põhjustanud need mehele valu ning tal polnud ka mingisugust näopiirkonna traumat. Samuti oli korras tema nägemine ning ta sai silmi probleemideta pilgutada.