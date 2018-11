Põnev seisund, mis võimaldab helisid maitsta ja värve kuulda

Kui tavainimene tajub muusikat kuulates laulmist, siis sünesteet võib samal ajal kuulda laulu ning näha seda iseloomustavaid värve. Või ka näiteks süüa praadi ning kuulda selle helisid, kirjutab Independent. Harvardi Ülikooli andmeil on umbes ühel protsendil kogu maailma elanikkonnast sünesteesia, sealhulgas oli see näitleja Marilyn Monroel ning on laulja Pharrell Williamsil.

Sünesteesiat peetakse erinevate meelte ja tajude tahtmatuks ühendamiseks. Üks selle kõige tavalisemaid esinemisvorme on inimese võime seostada tavalisi asju värvide või lõhnadega, näiteks et juulikuu on tumesinine või puu on kollane. Igal sünesteedil on neist asjust erinevad arusaamad ning arvatakse, et seisundil on vähemalt 60 eri variatsiooni. Seega kui üks sünesteesiat kogev inimene peab teisipäeva punaseks, siis teine hoopis valgeks.

Sünesteesia võib tekitada igasuguseid kummalisi tunnetuslikke seoseid, näiteks helide maitsmist, värvide kuulmist, asjadele isiksuseomaduste omistamist ning mõnel juhul isegi teise inimese füüsilise valu tajumist. Paljud sünesteedid ei pruugigi mõista, et nende taju on kuidagi erinev ning mõtlevad pigem, et kõik teisedki teavad ometi, et märtsikuu lõhnab nagu küüslauk.

Praegu on sünesteesia tekkepõhjus veel ebaselge, kuid teadlased on oletanud, et selle põhjustab üksteise kõrval asuvate ajupiirkondade teatav läbipõimumine. Kõige levinumaks vormiks peetakse grafeem-värvi sünesteesiat, kus inimene tajub tähti ja numbreid värvilistena. Kuna keele ja värvide tajumise eest vastutavad ajuosad asuvad kõrvuti, siis arvatakse, et seda sünesteesia vormi põhjustabki ajuosade teatav ühendatus. Samas leidub ka uuringuid, kus seostatakse sünesteesiat teatud geenidega ja seetõttu peetakse seda ka pärilikuks. Eeldatakse, et seisund areneb välja juba lapsepõlves.

Paljud sünesteedid leiavad, et seisund on justkui õnnistus, sest see võimaldab neil maailma tajuda eriskummalisel viisil, toetab nende loovust ja intellektuaalseid võimeid. Seega võivad sünesteedid kogeda maailma rikkalikumalt ja põnevamalt kui tavainimesed. Nii on ka laulja ja laulukirjutaja Pharrell Williams öelnud, et iga värvi, numbri ja kehaosa taga näeb ta helisid ja vibratsioone, mis on ka tema muusikalisele edule kaasa aidanud.