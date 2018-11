Eakad depressioonist kuulda ei taha, kuigi neil see sageli esineb

Depressioonis eakatel on suurem kardiovaskulaarsete haiguste ja kuni kaks korda suurem suitsiidirisk kui tavapopulatsioonis. Eakate depressioon on tihti tingitud komorbiidsusest ehk mitme haiguse koos esinemisest. Vaimse tervise halvenemisel mängivad suur rolli negatiivsed elusündmused ning iseseisvuse kaotamine. «Teame, et eakatel on depressiooni risk tegelikult päris kõrge, see käib kaasas südameveresoonkonna haigustega, diabeediga, insuldiga. See on palju aladiagnoositud, sest vanemad inimesed ise arsti juures tuju üle ei kurda,» seletas Stanford. Tervisepsühholoogi sõnul ei oskagi patsiendid karta, et tegu võib olla depressiooniga, selle haigusega käib kaasas stigma. «Puudub täielik arusaam, et see on päris haigus,» nentis Stanford.