Psühholoog: alkohol halba enesetunnet ei peleta, isegi kui ajutiselt nii paistab

Hinnanguliselt on umbes 30 protsenti eestlastest olukorras, kus neil hakkab tekkima risk alkoholi kuritarvitamiseks. Nendest viiel protsendil hakkab kujunema sõltuvus, aga ülejäänud on need, keda on võimalik päästa. Tervise Arengu Instuut pöörab probleemile tähelepanu kampaaniaga «Ära toida depressiooni alkoholiga».

Augustis TAI tellimusel läbi viidud küsitlus näitas, et viimase kuu jooksul on enam kui pooled eestimaalastest kogenud stressi, ülemäärast pinget või muret. 40 protsenti vastanutest on hiljuti tundnud üksildust, lootusetust või kurvameelsust. Tulemused peegeldasid inimeste jätkuvat arvamust, et alkoholist võib abi saada – veerand vastanutest nõustus, et alkohol aitab neil saada paremaks suhtlejaks, viiendik peab alkoholi heaks unerohuks ning 14 protsenti näeb alkoholis head vahendit negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks.

Alkoholi ja vaimse tervise murede koosmõju on suur probleem terves Euroopa Liidus, rääkis kliiniline psühholoog Mihhail Beljajev. «Tegelen otseste tagajärgedega ning mõnikord pöörduvad inimesed juba väga raskes seisundis,» sõnas ta. Tema sõnul on tarvis, et murest räägitaks natuke julgemalt, sest vaid suurema teadlikkusega saab tõeliste probleemide teket ennetada.

Alkoholisõltuvus tekib salakavalalt

Sellised kampaaniad ei viita, et alkoholi ei tohiks üldse tarvitada, põhiline on tunda ära kuritarvitamine ja sõltuvus. «Sõltuvus ei teki kohe, kui inimene hakkab alkoholi tarvitama. Esimesena tekib üksilduse tunne, see on kõige olulisem põhjus,» rääkis Beljajev. Alkoholini võib panna kätt sirutama masendus, mis on tingitud üksindusest, nii tööalastest kui isiklikest probleemidest. Inimene tarvitab vägijooki just selleks, et tulla toime emotsionaalse probleemi või väsimusega. Kui see käitumine on sage, võibki tekkida tasapisi kuritarvitamine - kasvab tolerantsus ning sellega koos ka alkoholikogused. Sealt edasi tuleb ka sõltuvus.

Sõltuvuse teke on seotud inimese ajusüsteemide, tasu ja motivatsiooniga. Iga kord, kui inimene tarvitab alkoholi, pakub see heaolutunnet. Elevust tekitab dopamiin, mõnu- ja meeldivustunnet pakuvad vabanevad endogeensed opioidid. Samas muudab see mõtlemise juhmimaks ja aeglasemaks tänu glutamaadi ja GABA närviühendusainete vabanemisele. Emotsioonide kontrollimise võime halveneb ja võimenduvad halvad tunded, kuna serotoniinisüsteem saab kahjustada. Seepärast öeldaksegi, et alkohol on depressant, kuna kasvatab stressi, masendust ja ärevust. Seda ka siis, kui sõltuvust pole veel tekkinud. Loomulikul viisil tuleb naudingutunde jaoks pingutada. Näiteks tekitavad häid tundeid millegi põneva õppimine, meeldiv seltskond või sporditreening. Alkohol aga võimaldab neid meeldivaid tundeid kogeda ilma igasuguse pingutuseta, mistõttu tekibki soov ikka ja jälle seda mugavalt tunnetada.