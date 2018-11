Arst: haiglatel on kasulik kõik EMOsse tulijad vastu võtta

Lindströmi juhitav erakliinik avab Tõnismäel oma uksed alles siis, kui perearstikeskustes on tööpäev läbi, ning sinna on oodatud kõik kergema tervisemurega hädalised, kes tahavad kohe abi saada.

Haiglad kurdavad küll, et EMOsse tullakse liiga kergekäeliselt, ent Lindströmi hinnangul polegi nad tegelikult huvitatud sellest, et pöördujaid oleks vähem. «Enne vastuvõtu avamist käisime läbi kõik neli Tallinna haiglat, et andku meile üks ruum ja las nohutajad tulevad EMO asemel meie juurde. Ruumi ei tahtnud keegi anda, pigem taheti meid tööle,» meenutas valvekliiniku juhataja kahe aasta tagust aega. Tema sõnul on EMO haiglatele kui põhjatu kaev.

«Sealt muudkui tuleb raha peale ja kui muu haigekassa raha on otsas, siis EMO arved makstakse ikka kinni,» ütles ta. Nii on tema sõnul tekkinud olukord, kus ühest küljest tahaks ülekoormatud EMO arstid osa patsiente mujale saata, samas haiglajuhtide jaoks on EMO vastuvõtt tuluallikas.

Ülekoormatuse tõttu võivad aga tekkida saatuslikud vead. «Hiljuti tuli patsient, kes saadeti ühest EMOst infarktiga koju, me saatsime ta teise haiglasse edasi,» tõi Lindström näite. Ta lisas, et pidevalt kergemaid juhtumeid läbi hekseldades võib arstil midagi olulist jääda märkamata.

Lindström on veendunud, et kuni EMOdes võetakse vastu kõik tulijad, ei muutu Eestis mitte midagi. Kui tõesti soovitakse ülekoormuse probleem lahendada, siis tuleb vastu võtta poliitilised otsused. «Lihtne on öelda, et EMO ei võta kõiki vastu, aga siis tekib küsimus, kuhu need inimesed lähevad,» tõdes ta. Sel juhul peab kas tervisekeskuste või haiglate juures olema võimalus abi saada ka neil patsientidel, kes ei ole kriitilises seisundis.

Eelmisel nädalal teatas Lasnamäel tegutsev Medicumi erakliinik, et on valmis avama esmatasandi erakorralise vastuvõtu, kui haigekassa seda rahastab. Lindströmi sõnul oleks selliste vastuvõttude avamine pealinnas üks võimalikke lahendusi. «Peamine probleem oleks ilmselt personaliga. Seal peaks olema ka lihtsamate laborianalüüside ja röntgenuuringute võimalus,» arutles erakliiniku juht.

Kuigi praegu teeb valvekliinik osaliselt seda tööd, ei hakkaks nemad Lindströmi sõnul haigekassa rahale pretendeerima. «Aga kui võtta EMOdelt miljon ära ja anda see tervisekeskuse valvetele, siis hakkaks olukord paremaks muutuma,» arvas ta.

Mõlemal pool Soome lahte töötanud arst möönab, et ilmselt on Eesti inimesi väga keeruline harjutada mõttega, et mitte iga tervisehädaga ei maksa minna EMOsse, kuid ilmselt oleks harjumuse muutmisel abi sellest, kui EMOde juures oleks eraldi valvevastuvõtt kergemate tervisehädadega inimestele.