Arst vastab: kõik, mida pead teadma rinnauuringutest

RK: Regionaalhaigla rinnakabinet asub spetsialiseeritud rinnakeskuses, kus on olemas kõik tänapäevased diagnostika- ja ravi võimalused ning väga pikaajaline kogemus, oleme ju Eesti onkoloogiakeskuse järeltulija. Kui esmane diagnoos on olemas, siis tehakse täiendav ultraheli, võetakse koeproov ning seejärel suunatakse naine kiiresti kirurgi vastuvõtule. Edasised raviotsused tehakse juba interdistsiplinaarses konsiiliumis konkreetse patsiendi terviseseisundist lähtuvalt. Seega on patsient kindlates kätes.

Lisaks, juba mitmeid aastaid on meil toimiv ka rinnaplastika konsiilium kogenud plastikakirurgidega, kus arutame koos, kuidas parimal viisil läbi viia rinda taastav operatsioon.

Mis suunas liigub rinnavähiravi?

RK: Rinnavähiravi on pidevas arengus, viimaste aastate jooksul on uusi ravimeid pidevalt juurde tulnud, eriti süsteemravi osas. Hästi on arenenud HER2-positiivsete rinnavähipatsientide bioloogiline ravi, ka haigekassa võimaldab nüüd kahte moodsat ravimit meie patsientidele. Ootame pikisilmi, et saaks heakskiidu ka östrogeenpositiivsete kasvajate ravis kasutatavad CD4/6-inhibiitorid. Kaugelearenenud rinnavähiravi on sageli väga efektiivne, patsiendid on lausa kümneid aastaid ravil ja püsivad töövõimelised.

Juba paari kuu jooksul on meil koos TÜ Kliinikumi ja Geneetikakeskusega käivitumas personaalmeditsiini projekt, kus hakkame kõrgema rinnavähiriskiga naistele teostama sagendatud tervisekontrolli, et välja selgitada, kas geneetiliselt kõrgema riskiga naiste sagedasem kontroll aitab kaasa varasemale rinnavähi avastamisele ja kas inimesed on üldse huvitatud oma geneetiliste testide tulemuste teadasaamisest ning vastavate riskidega tegelemisest.