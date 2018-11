Milline kätekuivatamise meetod levitab kõige vähem pisikuid?

Pabersalvrätikud ei levita pisikuid, kuna viskad need peale kasutamist prügikasti. Kätekuivatid seevastu võivad õhku lennutada kätelt tulnud mikroobe, vahendab ABC .

Bakterid kanduvad pindadele, õhku, sinu enda peale ja inimestele, kes su taga järjekorras seisavad. Veelgi hullem on see, kui käsi tegelikult ei pesta, vaid lihtsalt jooksva veel all hoitakse ning siis kuivati alla minnakse. Sooja õhuga kuivatid võivad bakterite kasvu soodustada, sest pakuvad neile mõnusat keskkonda.