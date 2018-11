Füsioterapeut annab ühe lihtsa harjutuse, millega pingepeavalust vabaneda

Närimislihased ühendavad lõualuud ja põsesarnu ning mängivad olulist rolli närimisel. Kui suruda lõuga kokku, mida inimesed tihtipeale stressist teevad, tekib risk see lihas pingesse ajada. Kange lõug tekitab aga ahelreaktsiooni, mis koormab pea ja kaela lihaseid. Kui pinge kasvab liiga kõrgeks, võibki tulla peavalu.

Reavy pakub peavalust lahti saamiseks ühe harjutuse. Selleks tuleb sõrmeotsad või -nukid närimislihastele asetada. Seejärel ava oma lõug nii suureks kui saad. Sule suu ning korda harjutust, kuni tunned, et lihast on lõdvestunud. Seda võib alustuseks näiteks paar korda päevas teha, eriti kui tunned, et surud stressirikastes olukordades hambaid kokku.