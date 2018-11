Ebatervisliku elustiiliga naisi ähvardab kordades suurem haigusrisk kui mehi

Oxfordi Ülikooli uuring viitab, et elupõletajatest naised kipuvad mitu korda suurema tõenäosusega haigestuma kroonilistesse tõbedesse, vahendas Daily Mail. Võrdluseks koguti 470 000 briti andmeid, millest selgus näiteks, et kõrgvererõhutõbe või II tüübi diabeeti põdevate naiste seas tõuseb südamerabanduse saamise risk märksa kiiremini kui sama diagnoosiga meestel. Diabeetikutest naistel on näiteks 96 protsenti kõrgem rabanduse saamise tõenäosus kui tervetel naistel. Meeste puhul on see tõenäosus naistest märksa madalam, vaid 33 protsenti.

Kõrgevererõhutõvega naistel suurenes südamerabanduse saamise tõenäosus 152 protsendini võrreldes tervete naistega, meeste puhul oli sama risk 71 protsenti. Suitsetajatest naistel on aga 246 protsenti kõrgem südameinfarkti saamise risk, samas kui meestel on see 123 protsenti.

Teadlased tõdesid meditsiiniajakirjas British Medical Journal, et olenemata suurenenud haigusriskidest saavad naised nende hinnangul kehvemat ravi kui mehed. «Naised peaksid saama vähemalt sama juurdepääsu diabeedi ja kõrgvererõhutõve ravile ning juhiseid tervisliku kehakaalu saavutamiseks ja suitsetamise lõpetamiseks nagu mehed,» kirjutasid teadlased.

Murekoht on nende andmeil näiteks Suurbritannias ka see, et südamerabanduse saanud naistele pannakse poole suurema tõenäosusega valediagnoos kui samas olukorras meestele. Teadlaste arvates usuvad naised ka müüti, et südameprobleemid on pigem meeste haigus ega pruugi seetõttu esimeste sümptomite korral abigi otsida.