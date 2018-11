Varamul on koos juba ligi 70 000 geeniproovi

«Tempo on tõesti väga suur, labor töötab pikendatud vahetuses, sest igal nädalal saabub meile umbes 4000 vereproovi,» ütles Geenivaramu teabejuht Annely Allik. «Püsime kenasti graafikus, et koguda aasta lõpuks 100 000 vereproovi kokku, nõusolekute laekumisega oleme isegi graafikust tublisti ees,» lisas ta.

Ka septembris käivitunud koostöö Apotheka apteegiketiga osutus Alliku sõnul üle ootuste populaarseks. Esimese paarinädalase pilootprojekti raames, kus kolm apteeki, mis mõned tunnid õhtuti ka geeniproove kogusid, võtsid kolme nädalaga üle 4000 uue geenidoonori. Seda on rohkem kui kogus samal perioodil eraldivõetuna ükskõik milline haigla, tõi varamu esindaja välja.

Sellisest tulemusest inspireerituna on Geenivaramu otsustanud pikendada apteekides kogumist aasta lõpuni ning täiendavalt lisada apteeke üle Eesti juurde.

Mis saab siis, kui projektis plaanitud 100 000 geeniproovi enne 31. detsembrit täis saab? Annely Allik kinnitas, et genotüpiseerimine tehakse seekord siiski 100 000le doonorile, ent kõik geeniproovid võetakse aasta lõpuni vastu. Mis seekordsesse projekti ei mahu, jäävad panka ootele, sest käimas on arutelud, et projekt võiks jätkuda ka lähiaastatel.