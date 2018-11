Antibiootikumiresistentsuse tõttu sureb igal aastal 33 000 inimest

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) uuring hindas Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) viit tüüpi infektsioonide koormust, mida põhjustavad rahvatervishoiule tõsiseid probleeme tekitavad antibiootikumide suhtes resistentsed bakterid. Haiguskoormust mõõdetakse haigusjuhtude, surmajuhtude ja tervisekaoga kohandatud eluaastate arvuna.

Värske uuringu autorid ütlevad, et antibiootikumide suhtes resistentsete bakteritega infektsioonide hinnanguline koormus EL-is/EMP-s on märkimisväärne võrreldes teiste nakkushaigustega ja see on alates 2007. aastast kasvanud. Antibiootikumide suhtes resistentsete bakterite ennetamise ja tõrje strateegiad nõuavad koordineerimist nii Euroopa kui ka maailma tasandil.

Uuringu autorite hinnangul sureb igal aastal ligi 33 000 inimest antibiootikumide suhtes resistentsete bakterite põhjustatud infektsiooni tõttu ning nende infektsioonide koormus on võrreldav gripi, tuberkuloosi ja HIV-i/AIDS-i koormusega kokku. See selgitab ka, et 75 protsenti haiguskoormusest on põhjustatud tervishoiuga seotud infektsioonidest ning selle vähendamine infektsioonide ennetamise ja tõrje piisavate meetmetega, samuti antibiootikumide optimaalse ja säästva kasutamisega on tervishoius saavutatav eesmärk.