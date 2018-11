Silm tõmbleb: kas juhus või viitab see millelegi tõsisemale?

Peaaegu kõik ootamatult algavad silma tõmblemised on ohutud ega viita tõsisemale haigusele. Siiski, kui tõmblemine kordub, on probleemi leevendamiseks oluline leida selle põhjus. , vahendab KSA silmakeskus .

Väiksemaid silmalau tõmblusi seostatakse elustiili faktoritega nagu väsimus, stress, unepuudus, alkoholi, tubaka või kofeiini liigtarbimine, ühekülgne toitumine või läbipõetud viirushaigus. On ka neuroloogilisi seisundeid, mis mõjutavad silmalau liigutusi, nagu näiteks laukramp või ühe näopoole lihaste krambid, ent need haigused esinevad harva ning neid diagnoosib ja ravib silmaarst.

Arsti poole tuleks pöörduda, kui silma tõmblemine ei lähe nädala möödudes üle, silm on paistes või valulik. Samuti tuleks kiiresti arsti juurde minna kui spasmid või tahtmatud liigutused hõlmavad poolt nägu või kui silmad lähevad kinni niimoodi, et neid on võimatu avada. Need sümptomid võivad olla tõsise haiguse märgiks.