Apotheka avas hiigelkaubanduskeskuses tervise puudutusega ilupoe

«Tegemist on ilupoega, mis eristub teistest eelkõige oma tervise puudutusega sortimendi, usaldusväärsete apteegitaustaga inimeste ja kaasaegsete abistavate teenuste poolest,» rääkis Apotheka Beauty sortimendijuht Riin Liplik.

Ta selgitas, et apteegi sortiment on Eestis väga rangelt reguleeritud - müügile valitakse tooted, mis peavad sobima tundlikule nahale, olema kliiniliselt testitud, välja töötatud arstide poolt, toodetud ravimite valmistamise nõudeid järgides jne. Samas on apteegis keelatud müüa dekoratiivkosmeetikat, isegi kui tegu on allergilise, väga tundliku naha või silmadega inimestele mõeldud toodetega jm.

«Samuti on apteekidel piiratud toonivate, iluvigu peitvate kreemide müümine, ehkki neil võivad olla suurepärased omadused vistrikulise või muul moel nõudliku naha seisundi parandamiseks. Saime aru, et selliseid tooteid on Eesti kaubandusvõrgust raske leida ning inimesed on oma murega üksi,» tõi Liplik välja.