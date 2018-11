Teatud käitumismuster võib ennustada skisofreenia tekkimist

Skisofreenia on ajuhaigus, mis tekitab hallutsinatsioone, pettekujutelmasid ja kognitiivseid häireid. Tavaliselt ilmneb see nooruki- või varases täiskasvanueas. Kuigi mõned märgid suuremale riskile, ei ole hetkel võimalik haigust enne esimest psühhootilist episoodi diagnoosida. Massachusettsi tehnoloogiainstituudi neuroteadlased avastasid koostöös vaimse terve keskustega ajutegevuse mustri, mis seostub skisofreenia arenemisega, vahendab MIT News .

Eile ajakirjas Molekular Psychiatry avaldatud uuring tehti Shanghai vaimse tervise keskust külastanud patsientidega. Skisofreeniat saab hetkel diagnoosida vaid peale esimese psühhootilise episoodi avaldumisel, mis kujutab endast äkilist muutust käitumises ja reaalsustaju kadumist. Uurijad leidsid, et enne seda võivad patsientidel esineda kergemad sümptomid, näiteks häiritud mõtlemine. See võib väljenduda näiteks suvalisel hetkel ühelt teemalt teisele hüppamises või seosetute vastuste andmises. Varasemad uuringud on näidanud, et umbes veerandil inimestest, kellel esinevad need tunnused, tekib hiljem skisofreenia.