Ootamatu tegevus, mis aitab tõhusalt võidelda Parkinsoni tõvega

Parkinsoni haigusega inimeste hulk maailmas üha tõuseb. Peamisteks sümptomiteks on värinad ja liikumise koordineerimise raskused, vahendab Medical News Today. Samuti kaasnevad sageli muutused meeleolus, tõuseb ärevus ning depressiivsus. Haiguse progresseerudes aitavad ka ravimid üha vähem. Ühe ohutu ja toreda teraapiana on nüüd uuritud laulmise mõju Parkinsoni haigusega inimestele, sest on teada, et laulmine parandab lihaskontrolli hingamise üle, samuti neelamisfunktsiooni ja võib olla tõhus osa kõneteraapiast.