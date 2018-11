Teadlased avastasid, kuidas valgus aitab ravida kõrget vererõhku

Nimelt on selgunud, et kui päikesevalgus langeb nahale, hakkavad kehas sisalduvad nitritid lagunema ja tootma veresoonte seintes ühendit NO, mis põhjustab neid ümbritsevate lihaste lõdvestumise ja alandab seega ka vererõhku. Päikesevalgusel on kõrgvererõhutõbe vähendav mõju.