Autismispektriga täiskasvanud saavad ööpäevaringse erihoolduse

«Seda raha on teenuseosutajatel võimalik kasutada eelkõige palkade tõstmiseks,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ta selgitas, et teenuseid pakkuvad asutused on korduvalt pöördunud sooviga leida lahendus tegevusjuhendajate madalate töötasudega seotud probleemidele. Nüüd tõstetakse teenuste hindasid, et asutustel oleksid paremad võimalused hoida ja leida endale kvalifitseeritud töötajaid.