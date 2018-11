Vaid 50 inimest maailmas on selle üliharuldase veregrupi omanikud

Levinumad veregrupi tüübid on A, B, AB ning 0 ning neil on eraldi negatiivsed ja positiivsed versioonid, vahendab Reader's Digest. Neist kategrooriatest arvatakse levinuim olevat 0-veregrupp, harvemini võib leida aga AB-negatiivse veregrupiga inimesi. Kõige haruldasemaks peetakse Rhnull veregruppi, mille omanikud on maailmas ligikaudu 50 inimest ning seda kutsutakse teadlaste ringkonnas ka kuldseks vereks.

Kuigi üliharuldane veregrupp kõlab väga erilisena, võib see endaga kaasa tuua probleeme. Kui selle veregrupi kandja peaks sattuma näiteks raskesse õnnetusse ning vajama vereülekannet, võib see tema elu ohtu seada. Nimelt peituvad vererakkudes retseptorid, mida kutsutakse antigeenideks. Vereülekande korral aktsepteerib immuunsüsteem vaid neid antigeene, mis sobivad inimese veregrupiga. «Valeühenduse» korral võib immuunsüsteem vererakke rünnata, mis paneb inimese elu ja tervise ohtu.

Rhnull nimetus viitab, et selle veregrupi omanikul puuduvad kõik levinumad Rh-süsteemi antigeenid. See tähendab, et kui inimese veres puudub antigeen, mis on olemas 99,99 protsendil inimkonnast, on ta üliharuldase veregrupiga. Rhnull veregrupp avastati esmakordselt 1961. aastal ning senimaani ongi teada vaid üle 40 haigusloo, kus on patsientidel tuvastatud just see veregrupp.