Eesti perearste ähvardab «väljasuremine»

«Enam-vähem ühel ajal me Hiiumaale tööle tulime, küllap ka läheme, kuigi me ei ole sellest omavahel rääkinud,» ütles Käinas töötav perearst Marje Vann (63). Hiiumaa kuuest perearstist pooled juba on pensioniealised ja kolm nooremat jõuavad sellesse ikka lähiajal.

Dr Vann usub, et kui ta peaks otsustama ameti maha panna, ei tule tema asemele kedagi. Kui töölt lahkusid Suuremõisa ja Kõrgessaare perearstid, siis ei laekunud konkursile ühtegi avaldust. Marje Vanni sõnul on olukord võrreldes perearstisüsteemi loomise ajaga palju muutunud. «Arstid valivad töökohti ja ega noor inimene taha üksikpraksises töötada,» tõdes kogenud tohter.

Ta on veendunud, et rahaga noori perearstiks ei meelita. «Noor arst ei taha ega suuda inimesele otsa vaadates diagnoosi panna, nii nagu meie omal ajal alustasime. Tal puudub see oskus,» sõnas ta. Ka ei taha noored tohtrid tegeleda raamatupidamise ja igapäevase töökorraldamisega, mis paratamatult on praegu osa perearsti tööst, sest enamik neist on eraettevõtjad. «Noor tahab teha arstitööd, ja nii, et oleksid head diagnoosimis- ning ravivõimalused,» lisas ta.