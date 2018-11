Testi end: kui hästi oled kursis antibiootikumresistentsusega?

«Kahjuks on 39 protsenti tervisekahjust põhjustatud karbapeneemidele või kolistiinile resistentsete (viimase rea antibiootikumid) bakterite poolt. Selliste bakterite tekitatud infektsioonide raviks ei ole enam antibiootikume,» ütles terviseameti peaspetsialist ja Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arst Pille Märtin.

Märtini sõnul on viidatud uuringu valguses väga oluline igal arstil hoolikalt läbi mõelda iga antibiootikumi kasutamine. «Patsiendid peavad hoolikalt järgima arsti ettekirjutusi, kindlasti ei tohi kasutada varasemast järele jäänud antibiootikume,» toonitas ta.

Riiklikult on korraldatud pidev järelevalve eelpool nimetatud mikroobide avastamiseks ja leviku ohjamiseks. Eesti asetub viidatud uuringu valguses ühte regiooni Põhja-Euroopaga, kus AMR bakteritega seotud tervisekahju on üks madalamaid võrreldes ülejäänud regiooniga. Meie ülesanne on seda positsiooni igati hoida.