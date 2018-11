Ekraanide mõju lastele on uuritud juba televisiooni ajast ja nüüd ka puutetundlike ekraanide puhul. «Alla 2,5-aastasel lapsel on väga väike suutlikkus midagi ekraanilt õppida. Kui pakume talle ekraani, siis tegelikult ei arenda last see, mida ta seal üksi teeb, vaid ikkagi täiskasvanu seletused seal kõrval,» nentis Vinter-Nemvalts. Vanemate arusaam on aga pigem, et rakendusest üksi piisab. «Arvatakse, et need on nii nutikalt kokku pandud, et laps areneb koos nutivahendiga ning vanem saab samal ajal midagi muud teha. Kahjuks on see naiivne lootus, et laps õpib ekraanilt midagi uut, kui tal päriselu kogemused nende asjadega puuduvad,» nentis haridusteadlane.