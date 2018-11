Mees vajab piinlike terviseprobleemide korral partneri tuge

Probleeme ei maksa varjata, sest kasvõi apteegistki on võimalik leida preparaate, mis seksuaalelu negatiivselt ei mõjuta. Samas on oluline, et kestva mure puhul leitaks tee ka arsti jutule, kes saab välistada tõsisemad haigused, mis muuhulgas võivad avalduda esmalt just seksuaalelu segavana. Põhja-Eesti regionaalhaigla südamearstid Margus Viigimaa ja Urmo Kiitam rõhutasid, et meeste puhul on raskused erektsiooni saavutamise või säilitamisega potentsiaalseks ohumärgiks, et keha veresoonte tervisega ei ole kõik korras. Kõige sagedasem erektsioonihäire põhjus on kubemepiirkonna veresoonte funktsiooni langus, mis on enamasti põhjustatud algavast või juba väljakujunenud veresoonte lupjumisest. Seetõttu on südame-veresoonkonna haigustega (näiteks kõrge vererõhuga) meestel ka erektsiooniprobleemid sagedasemad.