Mida teha, kui kõrvus tekib järjepidev kohin või klõpsumine?

Kuulmiskeskus Audiale kõrva-nina-kurguarsti Carina Truuverki sõnul on raske välja tuua täpset tinnituse põhjust, aga see võib tekkida igas vanuses. «Tihti on tinnitus seotud kuulmiskahjustusega, mida esineb enam vanemas eas, kuid tinnitus võib esineda ka noortel inimestel ning olla seotud kas mürakahjustusega, kõrvapõletiku või muude haigusseisunditega. Tinnitus võib esineda ka ilma olulise kuulmiskahjustuseta, kuigi harvem,» tõdes arst.

Igast kümnest inimesesest, kes kurdab tinnitust, häirib see oluliselt elukvaliteeti keskmiselt ühel inimesel. Ülejäänud harjuvad arsti sõnul tinnitusega tasapisi ja see ei häiri neid üleliia. «Tinnitus ei ole haigus omaette, vaid sümptom, mis tihti kaasneb mõne haigusega,» ütles Truuverk. Vanemas eas on selleks siis neurosensoorne kuulmislangus ehk presbüakuus, mis lihtsas keeles seletatuna on east tingitud kuulmisrakkude ja kuulmisnärvi kahjustus. «Nii nagu neljakümnendates eluaastates hakkab langema nägemisteravus, nii hakkab kuuekümnendates tasapisi langema kuulmine,» tähendas kõrva-nina-kurguarst.

Kuidas leevendada

Truuverk nentis, et tülika tinnituse leevendamiseks otseselt rohtu ei ole. Stress suurendab tihti tinnitusest tingitud vaevusi. Niisiis tervislik eluviis, vähene soola ja alkoholi tarbimine, piisav värskes õhus liikumine vähendab stressi ja võib olla sedakaudu tuleb kasuks ka tinnituse sümptomite leevenemisele. Tihti aitab vaikne ja rahustav taust – raadio, muusika, loodushääled – juhtida tähelepanu tinnituselt eemale. Head on erinevad lõdvestustehnikad. Raskematel juhtudel võib abi saada antidepressantidest.

«Kuna vanemas eas esineva kuulmislanguse kompenseerimiseks kasutavad paljud eakad kuulmisaparaate, siis ka aparaat ise aitab leevendab tinnitust. Parematel kuulmisaparaatidel on olemas spetsiaalne tinnituse programm, mida saab kohandada antud inimese tinnituse sagedustega ja kasutada nn valge müra tekitajana, mis aitab tinnitust leevendada. Päris ära võtta tinnitust enamasti ei saa – eesmärk on tinnitust ja toimetulekut sellega leevendada,» selgitas Truuverk.

Kuulmise hoidmine

Tinnituse vastu on parimaks kaitseks selle ennetamine. Mürataset tuleks jälgida terve elu jooksul, sest vali heli toob aegamööda kaasa üha suurema kuulmisrakkude kahjustumise. «Kui töö seda nõuab, siis kindlasti kasutada kuulmiskaitsevahendeid – see on väga oluline vältimaks kuulmislangust ja tinnitust. Tänased eakad ei ole seda oma nooruses enamjaolt

teinud, kuid kahjuks ka praegu ei suhtu mürarikkas keskkonnas töötajad sellesse alati tõsiselt,» on Truuverk täheldanud. «Vanemaealised peaksid hakkama õigel ajal, kui kuulmine läheb halvemaks, kasutama kuuldeaparaati, sest ka see aitab hoida kuulmisrakud ja aju kuulmiskeskuse paremas töökorras.»

Kui tinnitus või kuulmislangus on tekkinud äkki, tuleks kindlasti koheselt ja kiiresti pöörduda arsti poole. «Siis tuleb välja selgitada sellise seisundi tekkimise põhjus ja esimeste päevade ning nädalate jooksul on seda võimalik ravida. Tihti, eriti vanemaelistel, on nii tinnitus kui ka kuulmislangus tekkinud pikkamööda ja siin paraku efektiivset ravi pole, kuid arsti poole tuleb ikka pöörduda ning põhjus välja selgitada,» julgustas Truuverk. Arst pakub sel juhul välja ka meetodeid, kuidas tinnitust leevendada. Juba põhjusest teada saamine vähendab ärevust, mis tuleneb teadmatusest ja hirmudest, ja nii on ka tinnitusega lihtsam toime tulla.