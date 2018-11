Pereõde teeb puust ja punaseks: millal ja kuidas pereõe poole pöörduda

Inimesi tuleb julgustada, et nad küsiksid nõu. Pereõel on siinkohal oluline roll, kuna just tema on nõu küsijale esmane kontakt. Pereõe käest saab esimesed nõuanded ja koos pannakse paika juba edasine tegutsemisplaan vastavalt pöördunud patsiendi kaebustele.