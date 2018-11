Ilukirurg: rasvaimu kaotab Eestis iga aastaga populaarsust

«Maailma mastaabis ilukirurgiline operatsioon number kaks on rasvaimu, mis Eestimaal on aasta-aastalt oma populaarsust kaotanud. Ma arvan, et Eestimaal on lihtsalt tervislikud eluviisid, sport on popp ja pole vaja igat kümmet grammi lasta ilukirurgil välja imeda,» selgitas Pree.