Miks peopesad stressirohkes olukorras higiseks lähevad?

Higistamise peamine funktsioon on keha jahutamine, mistõttu on ka normaalne, et pärast trenni või füüsilise töö tegemist on meil palav ning tilgume higist, kirjutab HuffPost. Keha reageerib aga samamoodi siis, kui tunneb stressi ning seetõttu käivitub «võitle või põgene» reaktsioon.

«Aju ei tee vahet sellel, kas stressitekitavaks teguriks on sind taga ajav kuri koer või sooritusärevus oma ülemusega rääkimise ees – keha reageering on ikkagi sama ning see suurendab higitootmist,» kirjeldas Tennessee meditsiinikooli professor Darria Long Gillespie.

Dermatoloog Marlyanne Pol-Rodriguez lisas, et higitootmist stimuleerib sümpaatiline närvisüsteem, mis vastutab «võitle või põgene» reaktsiooni eest ning käivitab sel puhul efektiivsemalt põgenemise režiimi. Miks aga lähevad higiseks just peopesad? Ka see põhjus peitub inimese organismi eripärades.

Higi kipub erituma kindlates kohtades, eriti kaenlaalustes ja näopiirkonnas, aga tihti ka kätel. Dermatoloogi väitel võib higi muuhulgas koonduda peopesadesse, sest pisut niiskust aitab tugevdada haardeulatust, mis on inimkehale evolutsiooniliselt vajalik. Pol-Rodriguez lisas, et peopesades, nagu ka näos ja kaenlaalustes, on rohkem higinäärmeid, mistõttu tekibki seal rohkem higi.

Peopesade higistamise käivitabki üldjuhul emotsionaalne reaktsioon nagu hirm või ärevus. «Higistamise eest vastutab ajupiirkond nimega hüpotalamus – see saab infot emotsionaalsest reaktsioonist ning annab signaali higitootmise suurendamiseks,» selgitas dermatoloog. Samas märkis kardioloog Adam Splaver, et kui käed higistavad ka tavaolukorras, võib olla põhjus muus, näiteks teatud toitudes ja harjumustes, mis higitootmist suurendavad. Nendeks on vürtsikad toidud, suitsetamine ja kofeiiniga liialdamine.

Kuidas peopesade higistamist vältida?