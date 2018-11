Düssomnia - kas see unehäire vaevab ka sind?

Psühhofüsioloogiline insomnia

See tekib, kui oled enne magama jäämist saanud informatsiooni, mille töötlemisega seoses ei suuda aju aktivatsiooni pidurdada. Sind teeb rahutuks, et sa ei suuda uinuda, kuna tead, et kõige olulisem oleks välja puhata, ning see muudab ärevuse kehas veel suuremaks. Ning sa ei suuda ikka magama jääda!

Kui säärane nõiaring unetsüklis on pidev, võivad lahendust pakkuda lõõgastustehnikad, teraapiad või ka rahustava toimega preparaadid, ravimid.

Narkolepsia

Kui sa ei suuda kontrollida, millal magama jääd ning uinud täiesti suvalistel aegadel, võib olla tegu narkolepsiaga. Häire pärsib su võimet oma unetsüklit kontrollida. Sa ei pruugi saada hästi magada ka öösiti, tunned end päevasel ajal tihti unisena ning suikud ebasobivatel aegadel.

Narkolepsiat ei saa välja ravida, aga seda on võimalik hallata elustiili muutuste ja ravimitega.

Uneapnoe

See sagedasti esinev häire on magamise ajal ülemiste hingamisteede sisselangemise ja takistumise tulemus. See põhjustab sagedasi pause hingamises, mis viib norskamise ja segatud uneni. See omakorda ajendab väsimust.

Raviks on elustiilimuutused, ka selili magamisele tuleb teha lõpp.

Kõrgusest ja toiduallergiast põhjustatud insomnia

Unetus ei pruugi olla psühholoogiliste tegurite põhjustatud. Seda võivad esile kutsuda ka muutused kehas - kõrguse või söödud toidu tõttu.

Öine söömissündroom

Kui tarbid rohkem kui neljandiku päevasest söödavast toidust pärast õhtusööki, on sul see sündroom. Tulemuseks on uinumis – ja magamisraskused ülemäärase suhkru ja teiste ainete tõttu, mis sunnib keha agaralt seedeprotsessidega tegelema.

Tsirkaadse rütmiga seotud unehäired

Need tekivad, kui elustiili või keskkonnaga seotud muutused pööravad pea peale loodusliku tsirkaadse rütmi. Näiteks kui iga päev läheb pimedamaks, võid end tunda uniselt mitmeid tunde varem, sest väljas valitseb juba justkui öö.