Silmaarsti juurde pääsemiseks tuleb oodata uue aastani

Ka «Aktuaalne Kaamera» proovis eksperimendi korras haigekassa Tallinnas tegutsevate lepingupartnerite juurde silmaarsti aega saada, kuid selgus, et esimene vaba aeg on jaanuaris.

«See võiks toimida nii nagu Soomes, kus on olemas tervisekeskused - kui patsiendil on mure, läheb ta kõigepealt tervisekeskusesse, kus keskuse arst vaatab ta üle ja selekteerib, on see siis erakorralist lähenemist nõudev haigus või kannatab see oodata ja kui kaua see kannatab oodata,» ütles ITK silmapolikliiniku juhataja Katrin Hannus.