Paarike pöördus kondoomi puudusel EMO-sse

Sügise saabudes ja suvitajate lahkudes «väärpöördub» EMO-sse palju inimesi, kes oma kohaliku perearstiga mingil põhjusel hästi läbi ei saa. «Perearst peaks olema inimese jaoks see alustala ja kaaslane, kes teab tema elukäigu tervise osast peaaegu kõike. Kui inimene ja perearst omavahel ei klapi või on tekkinud usaldusprobleem, tuleb perearsti vahetada. EMO-s või eriarsti vastuvõtul, kust voorib ühe päeva jooksul läbi 40 inimest, on äärmiselt keeruline hoomata kogu tausta ja põhja, mis on inimese selle konkreetse terviseseisundini viinud,» selgitas Kontkar.