Arstiteadlased nurisevad: Eesti riik ei väärtusta arstiteadust piisavalt

Sotsiaalministeeriumi kommentaar

Sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunik Angela Ivask

Eesti on võtnud suuna teadmistepõhisele poliitikakujundamisele, mis suuresti toimib läbi valdkondliku teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse edendamise. See peab olema osa igapäevasest tõenduspõhisest poliitikakujundamisest ning kajastuma tulevikku vaatavates riiklikes arengu ja strateegiadokumentides. Teadustegevuse aktiivne kaasamine tõenduspõhiste otsuste tegemisel on läbiv eesmärk kehtivas rahvastiku tervise arengukavas ning ühtlasi oluline tervishoiu tegevussuund aastani 2020. Samuti on teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust kui läbivat suunda rõhutatud ka koostamisel olevas, 2030. aastani tervisevaldkonna arengusuundi seadvas uues rahvastiku tervise arengukavas.

Mööname, et teadusuuringute mitmekülgne rahastamine Eestis on jäänud piiratud ressursside taha kõikides teadusvaldkondades. Arstiteadlaste soovitud meditsiiniuuringute nõukogu loomine meditsiinivaldkonna rahastamise probleemi ei lahendaks, kuna riigieelarves konkureerivad üksteisega kõikide ministeeriumide teemaprioriteedid ning vaadates sotsiaalministeeriumi praeguseid investeeringuvajadusi, on meditsiiniteadusi rahastava fondi loomine ilma lisarahata lähiaastatel ebareaalne.

Üks võimalus toetada tervisevaldkonna teadus- ja arendustegevust on kasutada selleks välisraha. Selle sissetoomise võimalusi on nii teadlased kui ka ministeerium juba aktiivselt kasutanud, ent sellele tuleks lähiaastatel veelgi enam rõhku panna. Teine võimalus on riigisiseselt üle vaadata üldised teaduse rahastamise põhimõtted ja prioriteedid.

Kehtivate arengu- ja tegevuskavade raames on riik investeerinud teadus- ja innovatsioonitegevusse viimase kahe aasta jooksul kokku üle 8 miljoni euro, sh näiteks rakendusuuringute läbiviimiseks, samuti selleks, et toetada Eesti teadlaste osalemist rahvusvahelises teaduskoostöös. Lähiaastatel on kavas toetada ka muuhulgas haruldaste haiguste ning antimikroobse resistentsusega tegelevate teadlaste rahvusvahelist võrgustumist.

Sotsiaalministeeriumi juhitud teadus- ja arendustöö lipulaev on olnud personaalmeditsiin, mis käib ühte jalga EL prioriteetidega ja kajastub nii «Horisont 2020» programmi teemadevalikus kui ka EL-i ülestes kokkulepetes. Sellest aastast on sotsiaalministeerium käivitanud personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid, mis tegelevad otseselt geeniinfo kliinilise tähenduslikkuse suurendamisega läbi geeniandmete rakendamise rinnavähi ja südame-veresoonkonnahaiguste riskide avastamiseks ja sekkumismeetmete mõjususe hindamiseks. Tuleval aastal algab Euroopa Regionaalfondi toel mitmeaastane projekt geeniandmete tõlgendamiseks mõeldud infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks.