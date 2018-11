Kurjajuur teada? Avastati, kuidas on seotud autism ja tsink

Viimastel aastatel on ilmnenud, et autismil on seos tsingiga, mis täidab kehas mitmeid ülesandeid, aidates sünteesida ka valke ja DNAd. Uues uuringus selgus, et autism on seotud teatud geenivariatsioonidega, mis osalevad lapse varases arengus ajurakkude ühenduste moodustumisel, tugevnemisel ja stabiliseerumisel. Tsingi tase ajurakkudes omab nende oluliste geenide toimimises suurt rolli.