Laikpigmenditust põdev supermodell: lapsena jooksid teised mu eest nakatumise hirmus ära

Teises klassis kooli vahetades jooksid klassiõed ta eest ära. Kui Winnie küsis, miks need temaga mängida ei taha, vastasid tüdrukud, et nende vanemad on selle ära keelanud, sest muidu võivad ka nemad endale sellise naha saada. Ehkki nahal pigmendituid laike põhjustav haigus võib tunduda hirmuäratav, see siiski ei nakka.

«Lapsena muretsesin pidevalt, mida keegi minust mõtleb,» tunnistas Winnie äsja «Good Morning America» hommikuprogrammis antud intervjuus. Noor naine ütleb, et see on ta endagi jaoks praegu uskumatu, et nüüd on ta teerajaja rollis, olles lihtsalt ta ise.

«Vitiliigo on autoimmuunhaigus, kui su naha jaoks on melaniin nagu viirus. Nii nagu keha võitleb külmetusega, et hoida sind tervena, võitleb see melaniiniga nahas, sest peab seda haigeks,» jutustab Winnie.